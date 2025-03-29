Хотиненко дал совет Юре Борисову быть более избирательным в ролях

Российский актер Юра Борисов получил совет быть более избирательным в ролях. Его дал народный артист России Владимир Хотиненко.

Он назвал Борисова замечательным и талантливым актером, сохранившим рассудительность несмотря на успех на Западе. Недавно встретившись с Борисовым на премии «Ника», Хотиненко отметил его высокую загруженность съемками.

Хотя артист считает большую занятость положительным моментом, он советует Борисову быть более избирательным в ролях, чтобы избежать перегрузки и сосредоточиться на более серьезных проектах, пишет kp.ru.

Хотиненко критически оценил успех фильма «Анора», номинированного на «Оскар», назвав внимание к нему избыточным. Народный артист России заявил, что не понимает феномена этой картины.

Ранее актер Юрий Борисов остался без награды от американских киноакадемиков.