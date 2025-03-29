Концертный зал-трансформер откроют в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга на месте бывшей котельной ТЭЦ-2 (объект культурного наследия) планируется создать концертный зал-трансформер и спортивно-рекреационный комплекс.

Проект, разработанный «Спектрум-Холдинг» по заказу «ТГК-1», предусматривает реконструкцию здания общей площадью 39,4 тысяч квадратных метров, находящегося в долевой собственности «ГЭХ Развитие территорий» и «ТГК-1».

Проект сохранит внешний облик западного объема котельной (начало 1930-х годов) и восточного (1950-е), демонтировав более поздние пристройки.

Бывшее административное здание станет спортивно-рекреационным комплексом с реабилитационным центром, спортивными залами, медпунктом и кафе.

Котельная будет переоборудована в концертный зал-трансформер для проведения различных мероприятий. ТЭЦ-2, построенная в 1897 году, неоднократно реконструировалась, в том числе в 1930-х годах в стиле конструктивизма.

В 2024 году она получила статус объекта культурного наследия регионального значения. КГИОП должен рассмотреть проект до 31 марта 2025 года.