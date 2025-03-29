Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о неизвестном вирусе

Роспотребнадзор дал комментарий по поводу распространяющейся информации о появившемся в России неизвестном вирусе.

Серия публикаций в различных СМИ привлекла специалистов ведомства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Напомним, речь идет про неизвестный вирус, который изначально напоминает легкое недомогание, но затем провоцирует высокую температуру, кашель с кровью и сильную слабость, при которой сложно передвигаться самостоятельно. При этом переболевшие этим вирусом заявляют, что сданные ими тесты не выявили ни гриппа, ни ковида.

Сейчас представители Роспотребнадзора общаются с администрацией новостного ресурса, чтобы получить все необходимые данные, связанные с публикацией. Как поясняют в ведомстве, все появившиеся в Сети сообщения о неизвестном вирусе взяты на контроль. Кроме того, ведомство полностью контролирует ситуацию в общем.