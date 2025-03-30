Мошенники выманили у двух пенсионеров из Петербурга больше 5 млн рублей

Два пожилых жителя Санкт-Петербурга стали жертвами мошенников. После звонков неизвестных пенсионеры перевели свыше 4,5 миллиона рублей на неизвестный счет.

Днем 29 марта в отдел полиции обратилась 76-летняя жительница Кронштадтского района. Пенсионерка с улицы Восстания рассказала правоохранителям о том, что с 27 по 29 марта ей поступали звонки от фальшивого сотрудника Роскомнадзора.

Под предлогом сохранения денежных средств, мошенник убедил жертву перевести свои сбережения через банкомат. После звонков женщина перевела на «безопасный» счет около 3 миллионов рублей.

В итоге сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также мошенники смогли обмануть пожилого жителя Выборгского района Северной столицы. Полицейские получили заявление от 77-летнего жителя Тихорецкого проспекта. В нем мужчина сообщил о звонках от злоумышленников, которые поступали с 23 по 26 марта. Неизвестные представились сотрудниками Росфинмониторинга и Роскомнадзора.

Как стало известно Gazeta.SPb, под предлогом сохранения денежных средств они смогли убедить жертву перевести около 1,5 миллиона рублей на неизвестный счет.

В связи с произошедшим инцидентом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.