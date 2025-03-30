Почти 40% петербуржцев поддерживают увеличение возраста молодежи до 40 лет

Примерно 37% жителей Санкт-Петербурга поддерживают инициативу увеличения верхней границы молодежного возраста с 35 до 40 лет.

Женщины оказались более склонны считать себя молодыми и после 35 лет, чем мужчины. Наибольшую поддержку идея получила среди горожан 35–45 лет (47%), тогда как среди молодых респондентов ее одобрили лишь 26%.

Около 40% респондентов с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще поддерживают предложение, чем те, кто зарабатывает меньше. Об этом сообщили эксперты из SuperJob.

Каждый третий респондент категорически против таких изменений. Скептики убеждены, что формальный пересмотр возрастных рамок не решит реальных проблем со здоровьем. Критики также опасаются, что это станет первым шагом к повышению пенсионного возраста.

Напомним, что с предложением увеличить границу молодежного возраста до 40 лет выступил глава «Движения первых» Артур Орлов.