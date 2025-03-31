КГИОП признал Введенский сад в Петербурге объектом культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга присвоил Введенскому саду на Загородном проспекте статус регионального памятника.

Сад имеет историческую связь с военным городком Лейб-гвардии Семеновского полка. В 1836–1837 годах на этом участке находилась первая в России пассажирская железная дорога, соединявшая Петербург с Царским Селом. Вокзал был построен на месте деревянной полковой церкви, существовавшей с середины 18 века.

На рубеже 1830-х-1840-х годов старую церковь разобрали, а в 1837 году на северной стороне Загородного проспекта возвели новый каменный храм по проекту архитектора Константина Тона. Собор освятили в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1864–1865 годах на средства Семеновского полка был разбит Введенский сквер, а в 1876 году в нем появился фонтан, созданный по проекту архитектора Петра Самсонова.

Однако в 1932 году собор был уничтожен, но в 2022 году его фундамент включили в перечень выявленных объектов археологического наследия.