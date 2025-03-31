Развитие креативности: добавляем творчество в будничную рутину

Креативность — это не врожденный дар, а навык, который можно и нужно развивать! Хотите мыслить нестандартно, генерировать яркие идеи и раскрыть свой творческий потенциал? В этом помогут курсы и студии, где каждый сможет найти себя. Рассказываем, где можно научиться бесстрашно говорить, отлично рисовать и красиво петь.

Курсы ораторского мастерства Король говорит

Место: Кузнечный переулок, д. 6 и ул. Достоевского, д. 19/21Б

Умение красиво и уверенно говорить — важный навык, который поможет не только на сцене, но и в жизни. Здесь вы научитесь владеть голосом, эмоциями и убедительно доносить свои мысли. В школе ораторского мастерства «Король говорит» вас научат выступать перед аудиторией, делать это красиво и совсем не бояться сцены.

Под чутким руководством опытных педагогов ВГИКа и МХАТа, теле- и радиоведущих вам поставят голос и даже научат работать с камерой. Обе площадки школы расположены буквально в ста метрах от метро Владимирская.

Курсы проходят офлайн, включают в себя 4 недели практических занятий, за которые вы успеете не только научиться говорить по-новому, но и закрепите этот навык. Вы будете говорить не только чётко и выразительно, но ещё и убедительно.

Возрастной ценз 12+

Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/01167150

Дата предоставления лицензии: 24.04.2024

Художественная студия Arista

Место: ул. Некрасова, д. 60 и Тучков пер., д.15Занятия живописью и рисунком помогут выразить идеи через цвет и форму, разовьют воображение и улучшат внимание к деталям. Даже если вы никогда не держали кисть в руках, талант можно раскрыть в дружелюбной атмосфере творчества!

В студии Artista вам научат рисовать или освоить новую технику. Для этого тут есть и курсы, и мастер-классы, и творческие мероприятия. С собой можно ничего не приносить: все необходимые материалы (кисти, краски и холсты) входят в стоимость, так что ничего не будет вас отвлекать от творчества.

Студия удобно расположена, здесь работают профессиональные преподаватели и вообще тут очень уютно. В Artista каждый может стать художником. Студия находится в самом сердце Петербурга, всего в 5 минутах от метро Площадь Восстания.

Возрастное ограничение 0+

Музыкальная школа для взрослых

Место: Конюшенная пл., д. 2ВЕсли вы давно мечтали о музыке, но в детстве почему-то музыкальная школа прошла мимо вас, то мы нашли идеальное место, чтобы развить гибкость мышления, уверенность и музыкальность: музыкальная школа для взрослых. В самом центре, на Конюшенной площади есть школа Staccato: тут учат петь, играть на музыкальных инструментах и подталкивают к участию в вокальных конкурсах. Пробный урок тут стоит, кстати, всего 300 рублей.

Здесь можно выбрать индивидуальные занятия по вокалу, фортепиано, гитаре и другим инструментам, а также занятия в группах, что помогает развить коммуникацию с единомышленниками. Для тех, кто хочет ощутить атмосферу настоящего музыкального творчества, школа организует концерты и мастер-классы с участием преподавателей и студентов, что позволяет почувствовать себя частью большой музыкальной семьи.

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