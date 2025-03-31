Понедельник, 31 марта 2025
$83.68 €89.66 ¥11.46
13.4 C
Санкт-Петербург
Афиша

Развитие креативности: добавляем творчество в будничную рутину

Михаил Яковлев
ERID:
2VtzqvJokFr
blank
Фото предоставлено пресс-службой Artista

Креативность — это не врожденный дар, а навык, который можно и нужно развивать! Хотите мыслить нестандартно, генерировать яркие идеи и раскрыть свой творческий потенциал? В этом помогут курсы и студии, где каждый сможет найти себя. Рассказываем, где можно научиться бесстрашно говорить, отлично рисовать и красиво петь.

Курсы ораторского мастерства Король говорит

Место: Кузнечный переулок, д. 6 и ул. Достоевского, д. 19/21Б

Умение красиво и уверенно говорить — важный навык, который поможет не только на сцене, но и в жизни. Здесь вы научитесь владеть голосом, эмоциями и убедительно доносить свои мысли. В школе ораторского мастерства «Король говорит» вас научат выступать перед аудиторией, делать это красиво и совсем не бояться сцены.

Под чутким руководством опытных педагогов ВГИКа и МХАТа, теле- и радиоведущих вам поставят голос и даже научат работать с камерой. Обе площадки школы расположены буквально в ста метрах от метро Владимирская.

Курсы проходят офлайн, включают в себя 4 недели практических занятий, за которые вы успеете не только научиться говорить по-новому, но и закрепите этот навык. Вы будете говорить не только чётко и выразительно, но ещё и убедительно.

Возрастной ценз 12+
Регистрационный номер лицензии: № Л035-01298-77/01167150
Дата предоставления лицензии: 24.04.2024

Художественная студия Arista

Место: ул. Некрасова, д. 60 и Тучков пер., д.15Занятия живописью и рисунком помогут выразить идеи через цвет и форму, разовьют воображение и улучшат внимание к деталям. Даже если вы никогда не держали кисть в руках, талант можно раскрыть в дружелюбной атмосфере творчества!

В студии Artista вам научат рисовать или освоить новую технику. Для этого тут есть и курсы, и мастер-классы, и творческие мероприятия. С собой можно ничего не приносить: все необходимые материалы (кисти, краски и холсты) входят в стоимость, так что ничего не будет вас отвлекать от творчества.

Студия удобно расположена, здесь работают профессиональные преподаватели и вообще тут очень уютно. В Artista каждый может стать художником. Студия находится в самом сердце Петербурга, всего в 5 минутах от метро Площадь Восстания.

Возрастное ограничение 0+

Музыкальная школа для взрослых

Место: Конюшенная пл., д. 2ВЕсли вы давно мечтали о музыке, но в детстве почему-то музыкальная школа прошла мимо вас, то мы нашли идеальное место, чтобы развить гибкость мышления, уверенность и музыкальность: музыкальная школа для взрослых. В самом центре, на Конюшенной площади есть школа Staccato: тут учат петь, играть на музыкальных инструментах и подталкивают к участию в вокальных конкурсах. Пробный урок тут стоит, кстати, всего 300 рублей.

Здесь можно выбрать индивидуальные занятия по вокалу, фортепиано, гитаре и другим инструментам, а также занятия в группах, что помогает развить коммуникацию с единомышленниками. Для тех, кто хочет ощутить атмосферу настоящего музыкального творчества, школа организует концерты и мастер-классы с участием преподавателей и студентов, что позволяет почувствовать себя частью большой музыкальной семьи.

Реклама. Заказчик ООО «СМАРТ СТУДИО» ИНН 7709488180

Поделиться:

Читайте также

Новости

Петербург вошел в тройку лидеров по пользователям ЗОЖ-приложений

Петербург занимает вторую позицию в рейтинге российских городов по использованию мобильных приложений для здорового образа жизни, согласно совместному исследованию цифровой экосистемы МТС и компании «Эвотор». Анализ пользовательской активности в фитнес-центрах и специализированных цифровых сервисах показал, что 38% петербуржцев регулярно используют фитнес-трекеры или приложения для занятий спортом на открытом воздухе. Краснодар возглавил рейтинг с показателем 40% активных пользователей, тогда как Москва заняла третье место с 37%. Общероссийская статистика свидетельствует о росте интереса к ЗОЖ-приложениям: количество сессий в сервисах для тренировок и мониторинга здоровья увеличилось на 10% по сравнению с февралем 2024 года. При этом каждый третий житель страны посещает спортзал или тренируется на улице минимум дважды в неделю. Финансовые показатели фитнес-индустрии демонстрируют устойчивый рост: оборот от продажи абонементов вырос на 6% в...
Читать далее

Популярное

Новости дня

Новости

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы

Город

Петербургские депутаты внесли пять новых законопроектов в ПАСЗР

Общество

На севере города открыта новая школа на 550 мест с планетарием

Новости

Ребенок пострадал при пожаре в квартире на улице Корнея Чуковского

Афиша

Петербуржцев ждут джаз и космические путешествия с 31 марта по 6 апреля

Новости

Начался весенний призыв – рассказывает юрист «ПризываНет»

Город

КГИОП признал Введенский сад в Петербурге объектом культурного наследия

Общество

Ледяное искусство ожило на шоу Авито в Мурманске

Город

Проезд по Московскому проспекту ограничат до июля из-за ремонта

Город

В Петербурге возбудили дело после нападения на судебного пристава

Новости

Конюхов не смог сдержать слез при расставании с лодкой в Индийском океане

Общество

Авито объявил об инвестициях в развитие GenAI и в обучение кадров на базе вузов

Город

Автобусы с праздничным оформлением выйдут на улицы Петербурга к юбилею Победы

Город

С начала апреля Троицкий мост закроют для автомобилистов

новости СПб полиция суд погода авария Россия пожар мигранты петербург владимир путин строительство ремонт проверка праздник избиение футбол цены COVID-19 кино деньги Роспотребнадзор армия кад бизнес уголовное дело мчс театр мосты ребенок валюта госпитализация штраф технологии пенсионеры санкции мошенники автомобили ограничение движения транспорт больница гибдд пенсионер гати город актер

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Храмцова София Алексеевна, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, пом. 9-Н, БЦ "Сальвадор", оф. 8, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb