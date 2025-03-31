Петербургские депутаты внесли пять новых законопроектов в ПАСЗР

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили пять новых законопроектов на рассмотрение комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

На заседании депутаты Денис Четырбок и Александр Кущак представили инициативы, направленные на решение важных социальных и правовых вопросов. Парламентарии предложили скорректировать Положение о Совете молодежных парламентов при ПАСЗР.

Также депутаты обсудили введение административной ответственности за заброшенные здания, представляющие опасность. Кроме того, была выдвинута инициатива об обязательном указании наценки на социально значимые продукты, рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Отдельное внимание уделено поддержке военнослужащих. Депутаты предлагали освобождать демобилизованных граждан от испытательного срока в течение года после завершения службы. Еще один важный законопроект касается доступа к персональным данным умерших – его предлагают расширить не только для наследников, но и для лиц, организующих похороны.