Эрмитаж можно посетить по электронному сертификату карты «Серебряный возраст»

С 1 апреля 2025 года Государственный Эрмитаж, включая Главный музейный комплекс и филиалы (Главный штаб, Дворец Меншикова и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня»), стал доступен петербуржцам старшего поколения по электронному сертификату «Серебряной карты».

Электронный сертификат номиналом 1,5 тысячи рублей позволяет оплатить билеты в музей, пишет пресс-служба Смольного.

Его могут оформить женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, имеющие Единую карту петербуржца или Единую карту петербуржца «Серебряный возраст» и постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге. Оформление сертификата происходит через портал или мобильное приложение Единой карты петербуржца.

Билеты по электронному сертификату приобретаются в кассах музеев, отмеченных специальной наклейкой. Важно сообщить кассиру о способе оплаты. Сумма списывается с сертификата, а не с банковской карты. На сегодняшний день свыше 35 музеев Санкт-Петербурга принимают оплату электронными сертификатами. Список музеев, адреса и контакты доступны на портале Единой карты петербуржца.

Напомним, что к концу марта было выдано около 140 тысяч «Серебряных карт», а электронный сертификат для посещения музеев оформили более чем 43 тысяч горожан.