Ольга Пикало рассказала о работе в «Буфф» и детстве в Ленинграде

Ольга Пикало — легенда театра «Буфф», которую называют петербургской Мирей Матье. Артистка рассказала о своем пути, роли города в судьбе и секретах творческого долголетия.

Артистка родилась в Сестрорецке. Переехав в Ленинград, семья поселилась на проспекте Металлистов. Мама-учительница привила дочери любовь к искусству — они регулярно посещали Мариинский театр, музеи и знаменитую пышечную.

Как призналась Пикало в интервью «Петербургскому дневнику», она мечтала быть учителем пения, но руководитель ансамбля «Серпантин» предложил ей поступать в театральный. На экзаменах юная артистка пела «Аве Мария» и читала «Винни-Пуха», после чего попала на курс к легендарному Исааку Штокбанту.

Пикало познакомилась с «Буфф» в период с 1987 по 1988 год, когда он еще располагался в маленьком здании на Народной улице. Современное здание появилось в 2010 году благодаря Валентине Матвиенко.

В ее репертуаре — спектакли от «Снежной королевы» до «Идеального мужа», который идет уже 25 лет. Особое место занимает постановка «Меня зовут Мирей Матье» — Пикало исполняет песни на французском, хотя изначально не планировала связывать карьеру с этим образом.

Сейчас Ольга Пикало активно поддерживает бойцов СВО, выступая в госпиталях с патриотическими и лирическими песнями.