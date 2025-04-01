Водоросли со дна Балтийского моря побили рекорд по длительности воскрешения

Ученые из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница совершили прорыв в изучении фитопланктона, возродив одноклеточные водоросли Skeletonema marinoi возрастом 6871 лет (± 140 лет), извлеченные из донных отложений Балтийского моря. Это стало рекордом по длительности успешного возрождения организма из состояния покоя. Результаты исследования были опубликованы в журнале ISME.

Фитопланктон, не имея возможности перемещаться, выживает в бескислородных условиях глубоководных отложений, впадая в состояние анабиоза при отсутствии солнечного света, пишет Planet Today .

Отложения Балтики представляют собой уникальную «капсулу времени», позволяющую изучать эволюцию экосистемы.

Исследователи использовали метод «экологии воскрешения»: образцы донных отложений, представляющие различные временные периоды (последние 7 тысяч лет), подвергались воздействию света и кислорода. В девяти из двенадцати образцов удалось пробудить микроорганизмы. В более древних слоях единственным выжившим видом оказался S. marinoi.

Возрожденные водоросли продемонстрировали жизнеспособность, сравнимую с современными популяциями: скорость деления клеток и выработка кислорода соответствовали показателям организмов, пробужденных через 2-3 года.

Этот эксперимент подтверждает способность S. marinoi к долговременному выживанию в экстремальных условиях и сохранению биологической функциональности после тысячелетнего анабиоза. Исследование позволяет лучше понять адаптационные механизмы фитопланктона и эволюцию экосистемы Балтийского моря.