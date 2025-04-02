ГТЛК заплатила третий аванс в размере 18 млрд рублей за поезда для ВСМ

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила 18 млрд рублей в качестве третьего авансового платежа за производство скоростных поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Средства, полученные от синдицированного кредита Сбербанка, ВТБ, «Совкомбанка» и других банков, предназначены для финансирования строительства 41 восьмивагонного электропоезда. Они будут способны развивать скорость до 400 км/ч (эксплуатационная скорость — 360 км/ч), пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Это позволит сократить время поездки между столицами до чуть более двух часов.

Предыдущие авансовые платежи составили 12 млрд рублей (август 2024 года) и 20 млрд рублей (январь 2025 года). Производителем поездов выступает завод «Уральские локомотивы», а передача подвижного состава в лизинг концессионеру «ВСМ Две столицы» запланирована после завершения строительства. Возможность сцепления двух составов обеспечит гибкость в организации перевозок и адаптацию под пассажиропоток.

Проект ВСМ окажет значительное влияние на экономическое развитие регионов, через которые пройдет магистраль (Ленинградская, Новгородская, Тверская области и Подмосковье).

По мнению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, строительство ВСМ стимулирует развитие недвижимости вдоль трассы, создавая новые рабочие места. По предварительным оценкам, объем нового строительства может составить до 3,9 тысяч квадратных метров, включая жилые и нежилые объекты.

Первый этап проекта ВСМ планируется завершить в 2028 году, работы ведутся в соответствии с графиком.