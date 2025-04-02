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Город

Петербуржец отсудил почти 849 тысяч рублей у УК за потоп в квартире

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Жителю Санкт-Петербурга удалось добиться компенсации в размере почти 849 тысяч рублей от управляющей компании, виновной в затоплении его квартиры.

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск мужчины к «Жилкомсервис № 2 Центрального района», сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Истец жаловался, что в результате халатного содержания имущества дома по Лиговскому проспекту в чердачном помещении, принадлежащего ему, произошла протечка. В результате нее было повреждено многое имущество, включая телевизор, пылесос ноутбук и ряд других вещей. Кроме того, в помещении требовался ремонт.

Несмотря на просьбу ответчика не удолетворять иск, суд поступил иначе. Эксперты оценили ремонт квартиры в сумму свыше 223 тысяч рублей, а стоимость работ и материалов в 273 тысячи рублей.

Таким образом, с ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» в пользу мужчины было взыскано более чем 496 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей и штраф свыше 273 тысячи, а также другие расходы. Общая сумма составила свыше 849 тысяч рублей.

Кроме этого, ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» заплатил госпошлину более чем 8 тысяч рублей и стоимость экспертиз в 70 тысяч рублей.

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