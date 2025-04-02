Травмирование малолетнего после ДТП с самокатом привлекло внимание Бастрыкина

История с травмированием пятилетнего мальчика после столкновения с электросамокатом заинтересовала председателя СК России Александра Бастрыкина. Он поручил организовать проверку по факту инцидента.

Как сообщает пресс-служба СК России, происшествие случилось 31 марта на проспекте Ветеранов. Молодой человек 25 лет, передвигаясь на электросамокате, сбил ребенка. Последний получил перелом, ему потребовалась госпитализация.

Теперь по факту наезда на несовершеннолетнего будет произведена процессуальная проверка.

Главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено выполнить проверку исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову. Последнему также поручено доложить о ходе процессуальной проверки и принятом по ее итогу решении.

Следственный комитет будет контролировать данное поручение в центральном аппарате ведомства.