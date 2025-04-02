В Петербурге задержали 18-летнего граффитиста за разукрашивание электропоездов

В Санкт-Петербурге транспортная полиция задержала 18-летнего вандала, разрисовавшего граффити 4 электропоезда.

Молодой человек, действовавший в группе с неустановленными подельниками, с августа по март оставлял свои рисунки на вагонах на станциях Боровая, Мюллюпельто, Павловск и Лебяжье, пишет пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Рейды совершались поздно вечером или ночью.

Задержание произошло по месту жительства подозреваемого. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства: 96 распылительных головок, 56 баллонов с краской, 14 пар перчаток со следами краски, 5 мобильных телефонов и 6 журналов по тематике граффити. По словам задержанного, он рисовал ради развлечения и адреналина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке. Следствие продолжается, транспортная полиция разыскивает сообщников молодого человека.