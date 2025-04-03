Депутат Доссон назвал логичной мерой введение термина «электровелосипед»

Советник генерального директора компании «ЭНЕРГОПЛАСТ», политический консультант, муниципальный депутат Алексей Доссон прокомментировал планы депутатов уточнить правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Инициатива петербургских депутатов уточнить правила использования электровелосипедов – шаг в правильном направлении, но требующий взвешенного подхода. Безопасность пешеходов, безусловно, должна быть приоритетом, особенно в условиях плотного городского трафика, где столкновения с быстроходными электровелосипедами действительно могут представлять угрозу. Однако важно учитывать, что курьерские службы стали неотъемлемой частью городской экономики, а их сотрудники зависят от мобильности и скорости доставки. Жесткие ограничения без альтернатив могут ударить по отрасли, что в конечном итоге скажется и на жителях, привыкших к быстрым и доступным услугам.

Введение термина «электровелосипед» и установление возрастных ограничений – логичная мера, особенно если устройство по мощности и скорости приближается к мопедам. Но регулирование должно быть дифференцированным: например, разделение по мощности двигателя или максимальной скорости. При этом ключевая проблема – не столько сами правила, сколько отсутствие четкой инфраструктуры. Курьеры часто выезжают на тротуары не из-за желания нарушать ПДД, а потому что движение по дорогам для них опасно, а велодорожек попросту нет. Если ужесточать правила, то параллельно нужно создавать условия для их соблюдения – развивать сеть выделенных полос для микромобильного транспорта.

Политически этот вопрос отражает общий тренд на поиск баланса между цифровой экономикой и регулированием. Власти стремятся контролировать быстрорастущий сегмент, жители хотят и удобства, и безопасности, а бизнес – сохранить эффективность. Удачное регулирование могло бы стать примером разумного компромисса, но для этого нужно учитывать интересы всех сторон. Чисто запретительные меры рискуют остаться на бумаге или привести к росту недовольства, тогда как комплексный подход – с четкими правилами, развитием инфраструктуры и диалогом с курьерскими сервисами – способен дать долгосрочный результат. Главное – не просто ограничить, а создать систему, в которой и пешеходы будут в безопасности, и доставка останется быстрой и доступной».