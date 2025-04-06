Продление красной ветки метро разгрузит станцию «Проспект Ветеранов»

Власти Санкт-Петербурга утвердили проект продления красной ветки метро до станции «Проспект Маршала Жукова». Это решение призвано разгрузить перегруженную станцию «Проспект Ветеранов» и улучшить транспортную ситуацию на юго-западе города, где активно ведется жилищное строительство.

Новый участок метрополитена станет частью транспортного каркаса района, снижая нагрузку на наземный транспорт, пишет «Деловой Петербург». По словам экспертов, продление линии позволит более эффективно распределять пассажиропоток, а также потребует корректировки маршрутной сети общественного транспорта.

В настоящее время станция «Проспект Ветеранов» обслуживает весь юго-запад города, что приводит к ее перегрузке и перегрузке наземного транспорта. Новая станция станет одним из шагов по решению этой проблемы, хотя для полного решения необходимы и дальнейшее продление красной линии, и строительство новых линий метро.

Однако сроки реализации проекта остаются неопределенными. Эксперты отмечают, что строительство метро в Санкт-Петербурге не является приоритетным для властей, так как срок реализации проекта превышает электоральный цикл. Несмотря на заявленные планы по продлению метро до аэропорта Пулково и новых университетских корпусов, конкретные сроки строительства остаются под вопросом, а перспективы дальнейшего развития метрополитена на юге города выглядят туманными.