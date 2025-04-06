Мяуканью Криштиану Роналду найдено объяснение

Мяуканье футболиста Криштиану Роналду нашли объяснение. Его попробовал дать зоопсихолог Мирослав Волков, назвавший это нормальным поведением.

Специалист по животным в беседе с «Инфо24» объяснил подобное поведение спортсмена наличием у него дома нескольких питомцев. По его мнению, вероятно, звездный игрок таким образом с ними общается. При этом Волков подчеркнул, что в мяуканье Роналду нет ничего особенного, добавив, что тому просто сильно нравятся коты. Однако зоопсихолог также не исключил, что таким образом футболист веселится.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Роналду поприветствовал местную кошку, несколько раз мяукнув ей при заезде на тренировочную базу футбольного клуба Саудовской Аравии «Аль-Насра». При этом кошка, к которой обратился футболист, не оставила того без ответа, мяукнув ему в ответ.