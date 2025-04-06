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Семшов назвал игру «Зенита» с «Локомотивом» «боевой»

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Бывший футболист ФК «Зенит» Игорь Семшов назвал прошедший матч между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» боевым и заявил, что результат игры сильно не повлияют на чемпионскую гонку.

В беседе с ТАСС он рассказал, что «ничью» стоило ожидать в качестве результата данного футбольного матча, однако он не устраивает ни одну, ни вторую команду.

По словам Семшова, «Локомотив» хорошо оборонялся и имел аналогичные шансы на победу с «Зенитом», подловил соперника на ошибке, чем воспользовался, чтобы забить гол, однако эта ошибка также стоила пропущенного гола в свои ворота.

Экс-футболист сине-бело-голубых заключил, что важным будет следующий тур.

Напомним, В РПЛ после 23 туров «Зенит» занимает вторую позицию с 47 очками, а «Локомотив» — пятую с 41 очком.

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