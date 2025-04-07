Депутат Госдумы Леонов выступил против потребления продукции из насекомых

Россияне не готовы есть продукты из насекомых, поскольку это противоречит традициям и может быть опасно для здоровья. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Леонов.

В интервью «Газете.Ru» Леонов заявил, что главная опасность — незаметная подмена привычных ингредиентов: муку из сверчков или мух могут добавлять в хлеб и кондитерские изделия, а на упаковке это будет указано мелким шрифтом. Кроме того, влияние такой пищи на организм не изучено. Как отметил Леонов, фракция «Новые люди» требует для таких продуктов крупной маркировки на упаковках, как на сигаретах.

Ранее эксперты прогнозировали, что продукты из насекомых могут появиться в России через 3–5 лет. Однако, как отмечает Леонов, сначала нужно доказать их безопасность и преодолеть культурный барьер — ведь на Руси никогда не ели подобную пищу.