Новый трек Шнурова может быть посвящен рекорду Александра Овечкина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создает трек, посвященный историческому рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина.

Как подтвердил директор коллектива Табриз Шахиди, музыкант действительно работает над созданием такой песни. Однако подробностей о новой работе артиста он раскрыть не смог.

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российский нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах.

В матче против New York Islanders Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, 39-летний Александр обошел Уэйна Гретцки, у которого было 894 шайбы, и стал новым рекордсменом лиги.