Бывший полицейский получил 7 лет колонии за взяточничество

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении экс-полицейского, признанного виновным во взяточничестве.

Согласно материалам суда, фигурант занимал должность инспектора отдела полиции по делам несовершеннолетних. Злоумышленник и его соучастник организовали схему вымогательства денежных средств у местного предпринимателя, владевшего сетью продуктовых магазинов.

Фигуранты действовали с мая 2022 по декабрь 2023 года. Полицейские требовали у бизнесмена ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Взамен они гарантировали покровительство его торговых точек, а также разрешение на продажу алкоголя в ночное время. Общая сумма полученных взяток составила 635 тысяч рублей, часть которых обвиняемый передавал своему соучастнику.

Несмотря на представленные доказательства, подсудимый полностью отрицал свою вину в получении взяток. Хотя он и не оспаривал факт получения денежных средств, однако настаивал на переквалификации своих действий на мошенничество, утверждая, что реального влияния на проверяющие органы не оказывал. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В результате суд приговорил бывшего полицейского к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительными мерами наказания стали лишение звания «капитан полиции» и запрет занимать государственные должности в течение 7 лет. Также судом было принято решение о конфискации в доход государства всей суммы полученных взяток.