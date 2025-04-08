Экономист Беляев раскритиковал методы Набиуллиной по борьбе с инфляцией

Как заявил экономист Михаил Беляев, слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о пользе ключевой ставки в 21% для борьбы с инфляцией не имеют достаточных экономических обоснований. Набиуллина ранее утверждала, что без резкого повышения ставки бизнес и граждане столкнулись бы с более высокой инфляцией.

В беседе с «Инфо24» Беляев поставил под сомнение политику Набиуллиной. По его словам, рост цен мог остановиться из-за исчерпания платежеспособного спроса, а не действий регулятора. Эксперт отметил, что высокая ставка тормозит развитие промышленности и экономики в целом.

Экономист заявил, что более эффективным инструментом в борьбе с инфляцией могла бы стать Федеральная антимонопольная служба. По мнению Беляева, контроль за ценами со стороны ФАС в сочетании со сниженной ставкой стимулировал бы производство.