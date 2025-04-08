В Павловске восстановили исторический мраморный пьедестал

К 80-летию Победы в музее-заповеднике «Павловск» восстановили исторический пьедестал из белого мрамора, поврежденный в годы войны.

Пьедестал весом 675 килограммов был бережно возвращен на свое место в Белую столовую с помощью подъемного крана. На него вновь установили мраморную вазу, которую также восстановили из фрагментов несколько лет назад.

Также в музее отметили, что сама ваза весит больше 120 килограммов. Однако в 1941 году данные предметы не удалось эвакуировать, и они остались в оккупированном Павловске. После освобождения города в 1944 году вазу нашли разбитой. Фрагменты бережно хранили в музейных фондах, а реставраторы смогли собрать их воедино, восстановив утраченные детали.

По словам старшего научного сотрудника Ольги Баженовой, 90% элементов являются подлинными. В ходе работ также выяснилось, ваза и пьедестал были созданы как единая композиция. Внутри постамента есть отверстие, которое точно соответствует ножке вазы.

Отметим, что прообразом пьедестала послужило основание античного канделябра, украшенное бараньими масками и барельефами с изображением путти и листьев аканта. В 16 веке фрагменты подобных канделябров были найдены в Риме около церкви Святой Агнессы, а в 18 веке их отреставрировали.