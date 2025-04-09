Актера Ефремова освободили из колонии в Белгородской области

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел на свободу.

Известно, что 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство его адвоката Юрия Падалко об условно-досрочном освобождении (УДО), пишет РИА Новости. Решение суда вступило в силу 9 апреля, и актер, отбывавший наказание в колонии № 4 Белгородской области с октября 2020 года, был освобожден. Ефремов провел в заключении около 4,5 лет из назначенного срока.

Согласно условиям УДО, Ефремов обязан ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять место жительства. Нарушение этих условий или общественный порядок может привести к отмене условно-досрочного освобождения.

Как отмечал адвокат, Ефремов страдает от серьезного заболевания — хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). После освобождения актер планирует сосредоточиться на лечении.

Напомним, трагическое ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном «Лада», в результате чего находящийся за рулем курьер погиб на месте.