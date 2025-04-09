Почти 11 млн рублей передал мошенникам пенсионер с Софийской улицы

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стал пенсионер, проживающий на Софийской улице. Он передал аферистам почти 11 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожилой мужчина обратился в правоохранительные органы во вторник, 8 апреля. Он рассказал сотрудникам полиции, что на домашний телефон ему поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце трубки заявил, что является представителем Военной прокуратуры, убедил потерпевшего, что на него заведено уголовное дело по измене Родины.

Чтобы остановить процесс, пенсионеру требовалось передать 10,9 млн рублей около подъезда неизвестной. Так он и поступил. Позже в полиции он описал курьера как женщину около 70 лет, роста около 170 см, и в куртке серого цвета.

По факту произошедшего правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».