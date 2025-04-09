Морскому вокзалу присвоят статус памятника архитектуры

Морской вокзал Петербурга, известный своим уникальным архитектурным решением с характерными «парусными» конструкциями, будет включен в список выявленных объектов культурного наследия.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу КГИОП, такое решение является частью масштабной работы КГИОП совместно с Петербургским союзом архитекторов по выявлению и сохранению значимых образцов советской архитектуры в городе.

История здания, построенного в 1984 году, полна интересных деталей. Примечательна «битва за паруса» — архитектурное противостояние, в ходе которого создатели проекта смогли отстоять свое оригинальное решение, заменив тяжелые железобетонные конструкции на легкие металлические элементы. Это придало зданию ту самую узнаваемую легкость и изящество, которыми оно славится сегодня.

Проект, разработанный 12-й мастерской ЛенНИИпроекта под руководством архитектора Виталия Сохина, прошел долгий путь согласований. Интересно, что первоначальным вдохновением послужил проект 1950-х годов от Сперанского и Маслова, также предполагавший использование парусной тематики в архитектуре.