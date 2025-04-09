Жителям исторического дома Долгополова, возможно, снова придется менять окна

Градозащитники из Санкт-Петербурга почти полгода сражались за сохранение исторических окон в доходном доме М.А. Долгополова на 8-й линии Васильевского острова, но отстоять их не получилось. Директор градозащитного фонда «Голодай» Олег Мухин рассказал подробности конфликта с УК «Возрождение». При жителям здания, включенного в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, возможно, придется вновь задуматься о смене окон, поскольку новые могут долго не продержаться.

Первое сообщение о скорой замене окон, одно из которых оставалось с подлинной фурнитурой, редкими кафедральными бесцветными стеклами и ценной расстекловкой, градозащитники получили еще в конце октября 2024. Демонтажем занялась УК «Возрождение», несмотря на протесты активистов и местных жителей.

В Telegram-канале «SOS СПб СНОС» сразу подчеркнули: окна выламывают незаконно и это подтверждает КГИОП, а экспертизы об их ненадлежащем состоянии не проводилось.

В беседе с Gazeta.SPb градозащитник Олег Мухин объяснил, что окна были в хорошем состоянии, но делать экспертизу, которая стоит денег, жители здания не могли. На чиновников надежд тоже не было, поэтому петербуржцы решили отстоять их своими силами.

Изначально процесс удалось остановить, хотя одно окно работники УК «Возрождение» все же демонтировали.

«Одно окно они поменяли, но остальные удалось отбить», — рассказал Мухин.

С того момента жители парадной начали сторожить оставшиеся окна. С УК при этом активисты почти не общались. По словам градозащитника, вместе с жителями они передали «Возрождению» письмо с позицией жильцов, а также футболку с «переработанным названием» компании.

«Чуть переработали название, чтобы больше соответствовало реальным делам горе-жилищников, и добавили номер статьи Уголовного кодекса, которую им пора начинать штудировать», — отметили активисты.

По словам Олега Мухина, представители УК просто примерили подарок, но не отступились от своего.

Подобное рвение выполнить свою работу Мухин объяснил просто: «Все ради освоения бюджета».

«Жителей никогда не спрашивают. Им просто ставят новые окна, и они разваливаются», — подчеркнул активист.

Но градозащитникам удалось лишь отсрочить замену окон. К марту 2025 года УК «Возрождение» согласовало с КГИОП демонтаж окон, и в результате 20 марта компания доделала свою работу.

Жителям парадной УК показала документ, выданный КГИОП, который разрешал проведение работ.

Мухин при этом не исключил, что новые окна могут скоро начать разваливаться. В качестве подкрепления своих доводов он привел пример с Лахтинской, 3 – доходным домом Тимофеева, где жил писатель Александр Блок, где также меняли окна.

«Это было в конце 2023 года, начале 2024, и за год они развалились. Под окнами лужи», — рассказал он.

На данный момент активисты не планируют дальше разбираться с УК «Возрождение». Мухин подчеркнул, что каждый год в Петербурге окон уничтожается много и у градозащитников вряд ли хватит сил, чтобы все их отвоевать, однако, отмечает активист, репутация управляющей компании навсегда испорчена.