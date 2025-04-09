Показ фильмов без удостоверения станет поводом для расследования Минкультуры

Минкультуры России предлагает расширить свои полномочия в сфере контроля за прокатом фильмов, чтобы иметь достаточно времени для расследования нарушения при показе определенного фильма без прокатного удостоверения.

Законопроект увеличивает срок давности привлечения к ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения с трех месяцев до года и наделяет сотрудников министерства правом проводить административные расследования, пишет ТАСС.

Сейчас, из-за коротких сроков и отсутствия права на расследование, Минкультуры часто не успевает собрать достаточную доказательную базу для привлечения к ответственности лиц, незаконно демонстрирующих фильмы.

Новый законопроект призван решить эту проблему, позволив более эффективно бороться с нарушениями в кинопрокате, в том числе с незаконной арендой кинозалов и неясностью относительно фактического организатора показа.