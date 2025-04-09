В Петербурге обсудили льготную аренду дачных участков бойцам СВО

Одной из тем заседания постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга стала поддержка участников СВО и их семей. Решался вопрос о льготной аренде дачных участков для этой категории населения.

Депутаты, представители городской администрации и профильных управлений подробно рассмотрели существующую программу льготного арендного фонда в Курортном районе, включающую 1837 дачных участков, находящихся в ведении СПб ГУП ДО «Пригородное», сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

Председатель комиссии Александр Ржаненков подчеркнул важность этой уникальной программы, позволяющей определенным категориям граждан арендовать дачи по сниженным ценам. Однако акцент был сделан на необходимости улучшения состояния самих дачных участков, многие из которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта.

В результате участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости обеспечения участников СВО и членов их семей доступным и комфортным отдыхом за городом. Предоставление льготных условий аренды дач рассматривается как важная мера социальной поддержки героев и их близких, способствующая восстановлению после боевых действий и улучшению качества жизни.