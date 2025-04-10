Известный сербский режиссер Эмир Кустурица уверен в невозможности отмены русской культуры, что подтверждается неизменным интересом к русской классике.

Выступая на международном форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», он подчеркнул, что попытки «отмены» русской культуры обречены на провал. По словам Кустурицы, любовь к творчеству Чайковского и Достоевского доказывает несокрушимость российского культурного наследия, способного пережить даже последствия Второй мировой войны.

Режиссер отметил свое близкое чувство к русской культуре, сравнивая свои ощущения от посещения Москвы с образами культового персонажа Виктора Багрова из фильма «Брат-2». По его мнению, именно этот персонаж из кинокартины заявил с экрана о том, что в России кроется сила. И это явно вызывает хорошее чувство, резюмировал сербский кинодеятель.