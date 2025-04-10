Алексей Учитель счел сценарный кризис главной проблемой мирового кино

Главная проблема современного кино, как мирового, так и российского, по мнению режиссера Алексея Учителя, — острый дефицит оригинальных идей и квалифицированных сценаристов.

В своем выступлении на лекции Российского общества «Знание» он подчеркнул критическую важность сценария для успеха фильма: хороший сценарий может стать основой даже для посредственной режиссуры, в то время как плохой сценарий обрекает фильм на неудачу, пишет ТАСС. Поэтому профессия сценариста, по словам Учителя, крайне востребована и испытывает значительный дефицит кадров.

Учитель также коснулся проблемы подготовки актеров, отметив популярность этой профессии среди молодежи, при этом подчеркнув сложности актерской профессии, требующей не только таланта, но и глубокого погружения в роль.

Он считает, что опыт работы в театре является важнейшим фактором профессионального развития актера, обеспечивая необходимую «творческую тренировку» и навыки работы перед живой аудиторией.