IVAN выставил на Авито постер в поддержку Фонда «Обнаженные сердца»

Белорусский артист IVAN выставил на платформе Авито обложку к новому треку. На нее установлена начальная цена. Она составила сумму 10 тысяч рублей.

Покупатели при этом могут предлагать свою стоимость, зная при этом, что отданные за лот средства направляются в Фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», который поддерживает развитие инклюзии в России, в первую очередь, включенности детей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь.

Исполнитель IVAN является победителем музыкального шоу «Аватар», а в 2016 году выходил на сцену конкурса «Евровидение». Покупатель его постера получит сувенир в рамке с автографом певца и персональными пожеланиями от него. Стартовая цена постера составляет 10 тыс. рублей.