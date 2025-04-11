В Петербурге открылась первая вузовская комната матери и ребенка

В Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы, который находится в ведении городского Комитета по социальной политике и является единственным подобным вузом в городе, открылась первая комната матери и ребенка.

Как сообщает «Петербургский дневник», новое помещение полностью оборудовано для комфортного пребывания малышей: здесь можно покормить ребенка, переодеть его, отдохнуть и поиграть. Рядом расположена специальная санитарная комната с пеленальным столиком, адаптированная для маленьких посетителей.

Испытателями нового пространства стали три женщины, связанные с институтом: студентка, доцент и психолог, работающий с учащимися и преподавателями. Их дети, участвовавшие в первом тестировании комнаты, были в возрасте от 10 месяцев до 3,5 лет.

Вице-губернатор Наталья Чечина сообщила, что их институт стал первым, где оказывается явная поддержка молодым студенческим семьям. Она также отметила, что всего в этом вузе обучается 18 семей с маленькими детьми, которые не хотят отрываться от учебы и работы, но при этом стремятся совмещать их с материнством.

Чечина заявила, что каждый ректор должен подумать о том, как поощрять молодые семьи, чтобы студенты могли продолжать обучение, а в городе появлялись юные петербуржцы. Она сообщила, что они будут добиваться обустройства специальных помещений для молодых семей в студенческих общежитиях и создания групп временного пребывания, где можно будет не только оставить ребенка на некоторое время, но и получить консультацию по уходу за малышом, узнать о мерах социальной поддержки, а также о возможностях сопровождения молодой семьи в процессе получения образования.

Вице-губернатор добавила, что они планируют подключить совет ректоров для совместной работы над этой задачей, поскольку создание центров поддержки молодым студенческим семьям является их приоритетной целью.