Полицейские обнаружили фальшивый протокол собрания жильцов на Плесецкой улице

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции выявили подделку бюллетеней собрания собственников дома.

Сотрудники экономической полиции Приморского района обнаружили подделку бюллетеней протокола общего собрания собственников многоквартирного дома на Плесецкой улице.

Во время проверки правоохранители нашли бюллетени с признаками фальсификации. Некоторые из них были подписаны несовершеннолетними жильцами, а в других обнаружились подписи собственников, которые на самом деле живут в другом регионе, сдавая свои квартиры в аренду. Юрист управляющей компании направил поддельный протокол общего собрания в государственную организацию, чтобы внести изменения в реестр, а также для закрепления полномочий новой компании.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или обороте поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе расследования полиция провела обыски в офисе управляющей компании и у председателя ТСЖ. Оперативники изъяли компьютеры с компрометирующей перепиской и документацию компании. На данный момент расследование продолжается.