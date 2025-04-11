Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Петербурга

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф совершил визит в главную синагогу Санкт-Петербурга.

Представители синагоги подтвердили факт визита спецпредставителя Трампа. Однако подробности встречи будут раскрыты позже по согласованию с главами общины, добавили в учреждении.

Отметим, что визит Уиткоффа состоялся накануне праздника Песах, который в этом году начинается с заходом солнца 12 апреля. Торжество посвящено исходу евреев из Египта и является одним из важнейших в иудейской традиции.

Напомним, что Большая Хоральная синагога, построенная в 1893 году, занимает третье место среди крупнейших синагог Европы после флорентийской и будапештской.