Свыше 700 петербуржцев захотели помочь амфибиям пересечь дорогу

За 7 часов больше 700 жителей Санкт-Петербурга записались на участие в акции «Дорогу амфибиям!». Участники помогут жабам безопасно перейти дорогу и посчитают спасенных животных.

В Петербурге завершился набор волонтеров для участия в экологической акции «Дорогу амфибиям!». По данным пресс-службы комитета по природопользованию Северной столицы, за семь часов было подано 702 заявки.

Представители организации добавили, что при необходимости регистрация может быть открыта снова – соответствующая информация будет опубликована дополнительно.

Основная цель акции — помочь амфибиям безопасно пересечь дорогу и зафиксировать количество спасенных животных.

Также комитет напомнил, что трогать жаб и других амфибий могут только зарегистрированные участники. Самовольные действия и скопление людей в местах перемещения животных могут причинить им вред и даже стать причиной гибели.