Ученые создали ИИ-модель для мониторинга углерода в водоемах

Российские ученые разработали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая по параметрам воды определяет концентрацию углекислого газа в водоеме. Технология упростит мониторинг состояния экосистем.

Океанологи используют показатель парциального давления для измерения углекислого газа в воде. Этот параметр показывает, насколько вода насыщена углеродом по сравнению с атмосферой. Ученые проанализировали данные о факторах, влияющих на концентрацию углерода, и с помощью ИИ построили модель для оценки парциального давления.

В ходе анализа нейросеть учитывает освещенность, температуру, соленость воды и глубину перемешанного слоя. Специалисты интегрировали из открытой базы экспедиционных данных SOCAT, а также со спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

По словам экспертов, повышенное содержание углерода в воде вызывает закисление, что вредит кораллам и моллюскам, а разложение органики создает бедные кислородом «мертвые зоны». Особенно уязвимым оказалось Балтийское море, где слабый водообмен и обилие речного стока провоцируют цветение цианобактерий, ухудшающих качество воды.

Исследователи отметили, что разработанная нейросетевая модель на основе реальных замеров строит точные карты распределения углекислого газа по всему Балтийскому морю, особенно полезные для малоизученных районов.