Режиссер Клим Шипенко мечтает о втором космическом фильме

Российский режиссер Клим Шипенко мечтает создать еще одну кинокартину в космосе. Ранее снял первый художественный фильм на Международной космической станции (МКС).

Однако режиссер считает, что в обозримом будущем каждая подобная кинокартина будет оставаться уникальным событием, а не превратится в рутину. Сообщает ТАСС со ссылкой на слова режиссера.

Отметим, что «Вызов» — это первый художественный фильм, снятый на МКС. В центре сюжета находится женщина-врач, которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.

Напомним, что ранее кинооператор Джеймс Нейхаус передал Смитсоновскому институту в США коллекцию этикеток с катушек пленки, снятых во время третьего полета шаттла с камерой IMAX.

Эти материалы легли в основу документального фильма «Мечта жива» (1985) — первого в истории кино с реальными космическими съемками. Фильм рассказывает о жизни экипажа на орбите, ремонте спутника Solar Max и испытаниях солнечных панелей.