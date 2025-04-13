Петербуржцам рассказали, куда сходить развлечься с 14 по 17 апреля

Петербуржцам рассказали, какие культурные мероприятия можно посетить с 14 по 17 апреля.

Любителям музыки стоит обратить внимание на концерт Евгения Маргулиса и BILLY’s BAND, пишет «Петербург2» . Мероприятие пройдет 17 апреля в Imperial Hall. Захватывающий квартирник обещает незабываемый вечер рок-н-ролла и блюза Стоимость билетов варьируется от 4 до 10 тысяч рублей.

Ценители классики смогут насладиться «Оперой с балкона» на Невском проспекте с пятницы по воскресенье, где молодые оперные певцы будут давать представления прямо с балкона в 19:00.

Кроме того, по воскресеньям в Петропавловской крепости звучит уникальный карильон, привезенный Петром I — бесплатные концерты в рамках фестиваля карильонной музыки.

На Витебском вокзале стартовали «Хоровые сезоны» — цикл благотворительных концертов, возрождающий традиции музыкальных вечеров на вокзалах начала прошлого века.

Для любителей визуального искусства музей Эрарта предлагает выставку итальянского фотохудожника Андреа Беллузо Icona Italiana, где мастерство света превращает каждый снимок в произведение искусства (стоимость билета 1 тысяча рублей).

Наконец, в Музее истории Кронштадта открыта выставка «КиноКронштадт», посвященная истории съемок фильмов на острове Котлин.