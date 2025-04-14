Петербуржцам напомнили о «слепой зоне» у водителей автобусов

Петербуржцам напомнили о правилах безопасного перехода дороги перед поворачивающими автобусами.

Представители АО «Третий парк» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» обращают внимание на опасность «слепых зон» у водителей автобусов, особенно при выполнении правого поворота. Несмотря на кажущуюся безопасность пешеходного перехода, в этот момент обзор водителя существенно ограничен, и пешеходы могут оказаться вне поля его зрения.

Даже если автобус движется медленно, не стоит рисковать и выходить на проезжую часть перед ним без дополнительной проверки. Горожанам рекомендуется соблюдать ряд простых, но важных правил. Перед выходом на переход необходимо убедиться, что водитель автобуса заметил пешехода и начал торможение.

Категорически запрещается приближаться к автобусу во время его движения, особенно с боковой стороны. Риск попасть под колеса в этом случае резко возрастает. Особое внимание обращается на пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Перед переходом пешеходного перехода необходимо обязательно спешиться.

В «Третьем парке» заключают, что безопасность на дорогах — это ответственность как водителей, так и пешеходов.