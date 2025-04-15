Прокуратура Петербурга изучает дело о жестоком обращении с детьми в Ленобласти

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга начали проверку в связи с сообщениями о жестоком обращении матери с тремя детьми.

По предварительной информации, трое несовершеннолетних были вынуждены жить в неприспособленном для этого помещении. Детей содержали в бане на территории в СНТ «Химик 2» в Кировском районе Ленинградской области. Специалисты выяснили, что обвиняемая применяла к детям жесткие методы воспитания.

На данный момент несовершеннолетние были размещены в медицинском учреждении. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В связи с поступившим обращением ведомство проверит соблюдение законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

При проверке особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего устройства детей с целью обеспечения их права на безопасное и достойное воспитание.