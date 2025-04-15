Врач Сухорукова предупредила о сальмонелле в верхней части кулича

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы предупредила о потенциальной опасности глазури на пасхальных куличах. По словам специалиста, эта часть десерта, традиционно изготавливаемая из сырых яиц, может содержать сальмонеллу.

В беседе с изданием «NEWS.ru» Сухорукова объяснила, что гоголь-моголь — сладкая глазурь на пасхальных куличах — представляет собой смесь яиц, сахара и молока, нередко с добавлением ароматизаторов или специй.

Она отметила, что высокое содержание жиров и холестерина в этом продукте может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Особую опасность, по словам врача, представляет использование сырых яиц при приготовлении, что повышает риск заражения сальмонеллезом и эшерихиозом.

Также специалист предупредила, что для людей с лактозной непереносимостью или аллергией на яйца употребление гоголь-моголя может вызвать желудочный дискомфорт, диарею, вздутие живота и другие негативные реакции организма.