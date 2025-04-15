В Петербурге будут судить коммунальщика за взятки на 895 тысяч рублей

Работник управляющей компании в Петербурге предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Обвиняемый получал деньги от жителей за увеличение мощности, привлекая к работам подчиненных.

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района завершили расследование и утвердили обвинительное заключение в отношении работника местной управляющей организации. Мужчину обвиняют в пяти эпизодах получения взяток в значительном и крупном размере.

По информации следствия, обвиняемый работал в ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района». Именно там мужчина предлагал жителям услуги по увеличению электрической мощности в их квартирах и коммерческих помещениях. За свою работу мужчина брал деньги, не оформляя при этом никаких договоров на оказания услуг.

Таким образом злоумышленник получил от семи потерпевших в сумме 895 тысяч рублей. Для выполнения «заказов» он самостоятельно оформлял необходимые документы и привлекал к работам подчиненных сотрудников.

В результате уголовное дело было направлено в Василеостровский районный суд города на Неве для рассмотрения по существу.