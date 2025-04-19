Всемирный день цирка отметили в Петербурге репетицией шоу «Бурлеск»

В преддверии Международного дня цирка, который в этом году отмечается 19 апреля в 15-й раз, в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке прошла открытая репетиция шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» — «Бурлеск». Мероприятие собрало поклонников циркового искусства, включая участников детских творческих студий, воспитанников детских домов, людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей общественных организаций.

Открытие репетиции состоялось с участием художественного руководителя продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженного артиста России Гии Эрадзе, который поделился своими впечатлениями о цирке и его закулисной жизни.

Международный день цирка на протяжении 15 лет привлекает внимание к истории и традициям циркового искусства. Гости мероприятия смогли наблюдать за подготовкой номеров, а также узнать о секретах исполнения уникальных трюков.

В программе открытой репетиции были представлены несколько ярких и сложных номеров, включая аттракцион экзотических животных «Африка» под руководством Александра и Дмитрия Дудкиных, гимнастов на турниках «Танго» под руководством Семена Маряшина, а также воздушных гимнастов Марата и Диляры Бикмаевых с номером «Погружаясь в любовь». Также выступили жонглеры под руководством Николая Бакуненко, профессиональная наездница Татьяна Мащенко и другие артисты.

Ведущими мероприятия стали комический дуэт «Мадам Бурлеск и Николя», Татьяна Широкова и Николай Трушин. Гия Эрадзе отметил важность открытых репетиций, которые позволяют зрителям увидеть артистов без грима и костюмов и задать им вопросы.

Шоу «Бурлеск» представляет собой целостный спектакль с сюжетной линией в атмосфере варьете, отличающийся хореографическими постановками и роскошными костюмами. В проекте участвуют более 100 артистов российского цирка, включая титулованных исполнителей рекордных трюков.

Гастроли шоу «Бурлеск» будут проходить на манеже Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке до 31 августа.