Нелегальный мигрант на Chevrolet сбил ребенка на Русановской улице

В Невском районе Санкт-Петербурга мигрант на иномарке сбил 11-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло около восьми вечера 19 апреля на Русановской улице. По предварительным данным, 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья ехал за рулем Chevrolet Aveo по дворовой территории. В этот момент водитель сбил 11-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного автомобиля слева на право по ходу движения машины.

Как стало известно Gazeta.SPb, в результате аварии пострадавший несовершеннолетний различными травмами был госпитализирован в одну из больниц Северной столицы. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Правоохранители доставили мигранта в отдел и составили в его отношении составили административный протокол за нарушения правил пребывания в России. Также полицейские выяснили, что водитель иномарки не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2024-2025 годах.