Скончался петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов

В Санкт-Петербурге ушел из жизни на 77-м году жизни журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов.

Как сообщили в пресс-службе Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, перед смертью Соснов долгое время боролся с тяжелой болезнью. Коллеги выразили соболезнования родным и близким покойного. Информация о дате и месте прощания пока не известна.

Отметим, что Аркадий Соснов родился 14 октября 1948 года. Журналист получил диплом Ленинградского технологического института имени Ленсовета по специальности «инженер-химик», после чего работал в НИИ нефтехимических процессов на должностях инженера и младшего научного сотрудника.

В журналистику он пришел в 1976 году. За свою карьеру Соснов был корреспондентом, заведующим отделом и спецкором газеты «Смена», а также собственным корреспондентом изданий «Поиск» (АН СССР/РАН) и «Московские новости». Он также стал инициатором ежегодного праздника «День рождения Мецената», который с 2006 года проводится в Эрмитаже.

Соснов — лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии СПбГУ «За гуманизм в журналистике». В 1978 году он вступил в Союз журналистов СССР, а позже выступил одним из создателей Гильдии собкоров.