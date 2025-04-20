Во вторник вечером на Петербург обрушится магнитная буря

Вечером 22 апреля Санкт-Петербург могут накрыть магнитные бури уровня G1–G2, которые продлятся до 24 апреля.

По прогнозам ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, во второй половине дня 22 апреля по московскому времени геомагнитное поле станет нестабильным. Ближе к вечеру с вероятностью 85% начнутся магнитные бури слабого и среднего уровня классов G1–G2.

Во второй половине ночи воскресенья были зафиксированы слабые возмущения уровня G1 в магнитосфере, но до 22 апреля они не станут продолжительными и интенсивными. По данным экспертов, магнитные бури на Земле продлятся с 22 по 24 апреля.

Стоит отметить, что магнитные бури могут влиять на состояние энергосистем и самочувствие метеозависимых людей.