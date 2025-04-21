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Петербуржцам рассказали о выставках с 28 апреля по 4 мая

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о городских выставках, которые пройдут с 28 апреля по 4 мая.

Первой из них является «Память Победы» в РОСФОТО, которая продлится до 30 июня, пишет «Афиша Петербурга». К 80-летию Победы представлена выставка военных фотокорреспондентов. Редкие снимки фронтовой хроники и портреты ветеранов создают атмосферу военных лет, позволяя посетителям пережить историю через объектив фотографа.

Следующая выставка, которую стоит посетить, — это «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе» . Она пройдет в лютеранской церкви святой Анны Анненкирхе до 31 мая. История Анненкирхе показана через призму рок-культуры, кино и искусства. Архивные материалы, плакаты и инсталляции отражают трансформации церкви, с акцентом на творчество арт-группы «Зерно». Выставка проходит до закрытия церкви на ремонт.

Также стоит обратить внимание на выставку «Деяния женщин» в пространство «Брусницын», которая будет работать до 31 мая. Это иммерсивная выставка арт-группы «Зерно», посвященная биографиям 11 библейских героинь. Современные инсталляции, музыка и ароматы помогают переосмыслить роль женщины в истории и культуре.

Жителям города также советуют сходить на выставку «Пропавшие в кинохронике», которая состоится на киностудии «Ленфильм» и пройдет до 19 мая. Она посвящена работе кинооператоров и фотокорреспондентов во время Великой Отечественной войны. Пятнадцать эпизодов погружают зрителя в атмосферу военного времени.

А в Государственном Эрмитаже до 21 сентября можно будет увидеть картину «Василий Кандинский. Импровизация № 217. Серый овал». Это шедевр Кандинского 1917 года из Екатеринбургского музея. Полотно демонстрирует переход художника к абстракционизму, сочетая эмоциональность и строгую форму.

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