Диетолог Леонтьева объяснила, как подобрать эффективное спортивное питание

Сбалансированное питание играет ключевую роль в спортивных достижениях, независимо от уровня подготовки атлета.

Как рассказала изданию RuNews24.ru врач-диетолог Галина Леонтьева, грамотно составленный рацион не только увеличивает силу и выносливость, но и способствует более быстрому восстановлению организма после физических нагрузок.

По словам эксперта, не следует пренебрегать обычным питанием в пользу биологически активных добавок. Сначала важно освоить базовые принципы здорового питания.

Основные макронутриенты: белки, углеводы, жиры.

К видам спортивного питания относятся: протеиновые порошки, гейнеры, аминокислотные добавки, предтренировочные комплексы, креатин, углеводные гели и напитки, электролитные напитки, снэки и батончики, витамины и минералы.